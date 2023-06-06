Akkuyu´dan işçileri taşıyan trafik kazasına ilişkin açıklama



MERSİN, (DHA)Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerini taşıyan minibüsün dün kazaya karışmasına ilişkin Akkuyu Nükleer AŞ´den açıklama geldi. Açıklamada, "Soruşturmanın ardından ulaştırma şirketi tarafından trafik güvenliği kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkması durumunda, Akkuyu Nükleer A.Ş. ihlalden sorumlu olanlar hakkında yasal yollara başvuracaktır" denildi.5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 18:00 sularında MersinAntalya karayolu Sipahili Köyü yakınlarında Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında görev alan taşeron firma çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün karıştığı trafik kazasına ilişkin şirketten açıklama geldi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:İlk bilgilere göre, otobüs şoförü ıslak yolda aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıkmış ve otobüsün sağa doğru devrilmesine neden olmuştur. Kaza sonucu otobüste bulunan 12 yolcu çeşitli derecelerde yaralanmıştır. Olayın ardından ambulanslar hızla olay yerine ulaşmış ve yaralıları yakındaki bir hastaneye nakletmiştir. Akkuyu Nükleer A.Ş, kazanın nedenlerinin araştırılması için Jandarma ve diğer ilgili birimlere mümkün olan her türlü desteği sağlamaktadır. Soruşturmanın ardından ulaştırma şirketi tarafından trafik güvenliği kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkması durumunda, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. ihlalden sorumlu olanlar hakkında yasal yollara başvuracaktır. Güvenli çalışma koşullarının sağlanması, Akkuyu NGS projesinin hayata geçirilmesinde öncelik teşkil etmektedir. AKKUYU NÜKLEER A.Ş, projede yer alan tüm alt yüklenicilerden bu ilkeye uymalarını talep etmektedir." DHA-Genel Türkiye-Mersin DHA

2023-06-06 15:08:35



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