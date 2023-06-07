Mersin'de denizden market arabası ve çanak anten çıktı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Çevre Haftası kapsamına gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde çanak anten, market arabası, halat, lastik ve plastik atık çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü´nce Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 'Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği' düzenlendi. Etkinliğe Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri katıldı. Program kapsamında dalgıçlar, deniz dibinden market arabası, halat, çanak anten, plastik atık ve ekosisteme zarar veren çok sayıda atık topladı. Etkinlik sonunda farkındalık oluşturmak için atıklar kıyıda sergilendi.

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, denize atılan malzemelerin canlılar açısından risk oluşturduğunu belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-06-07 14:59:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.