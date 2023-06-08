Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 21 gözaltı (2)- Yeniden

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli, yakalandı.

Kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından sokakta uyuşturucu sattıkları belirlenen 31 kişiyi tespit etti. Özel harekat timleri ve dron destekli operasyonda şüphelilerin evlerine, demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda 578 gram esrar, 3 gram bonzai, 55 gram metamfetamin, 40 sentetik hap, 4 ruhsatsız tabanca, 85 mermi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen, 7300 TL, 20 paunt, 50 euro ve 50 dolara el konuldu.

Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2023-06-08 09:46:01



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