Hatayspor için Mersin'de 40 dönüm arazi üzerine tesis kurulacak



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)Depremin ardından tesisleri kullanılamaz hale gelen Hatayspor'a, tesis ve antrenman sahası yapılması üzere Mersin'de 40 dönümlük arazi tahsis edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un, gelecek sezon çalışmalarını yürüteceği Mersin'in Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman sahaları hazırlanıyor.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Pehlivan, "6 Şubat'ta Türkiye olarak çok büyük bir deprem felaketi, afeti yaşadık. Bu afetten 11 ilimiz etkilendi. Bunlardan birisi de Hatay ilimizdir. Tabii deprem, konutları, tesisleri, dükkanları, sanayi tesislerini etkilediği gibi spor tesislerini de etkiledi. Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor'un tesisleri de maalesef bu deprem nedeniyle yıkıldı ve müsabakalara da devam edemez hale gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız görüşmelerde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun destekleriyle Hatayspor'un başkanı ve yönetimiyle, teknik kadrosuyla da yaptığımız görüşmelerde, önümüzdeki yıl müsabakaları Mersin İlinde yapılabilir mi konusunu ele almıştık. Bu konuda hep birlikte bir arayış içerisine girdik ve en uygun yerin şu anda içinde bulunduğumuz Erdemli'deki atıcılık poligonu olacağına kanaat getirdik, hemfikir olduk. Burası 300 dekar büyüklüğünde bir yer. Bu tesisin şu anda arkamızda gördüğünüz alanda yaklaşık 40 dönümlük yeri Hatayspor'a tesis ve antrenman sahası yapmak üzere tahsis ettik. Orada şu anda altyapı işlerini üstlenmiş durumdayız. Valiliğimizin himayesinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu konuda öncelikle Karayolları Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bizim bu konudaki dile getirmiş olduğumuz ve dile getirilen talepler doğrultusunda o ölçülere uygun bir zemin hazırlığı içerisindeler. Yine DSİ Bölge Müdürlüğümüz de destek sağladı. Kısa süre içerisinde altyapı çalışmasını bitireceğiz" dedi.

'İKİ FUTBOL SAHASI İNŞA EDİLECEK'

Üst yapıyı ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun, portatif tribünlerle beraber iki futbol sahası şeklinde inşa edeceğini kaydeden Vali Pehlivan, "Hatayspor'un kolaylıkla burada antrenmanlarını gerçekleştireceği bir saha ve sahalar kazanmış olacağız. Ve yıl boyunca, önümüzdeki sezon boyunca Hatayspor'u ilimizde bu tesislerimizde misafir edeceğiz. Konaklamalarını da burada yapacaklar. Antrenmanlarını burada yapacaklar. Müsabakalarını da dünya standartlarında Akdeniz Oyunları sürecinde inşa edilen stadyumumuzda, Mersin Şehir Stadyumu'nda yapacaklar. Ben şimdiden bu tesislerin hayırlı olmasını diliyorum. Hatayspor'a önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum. Bu vesileyle de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hem Hatayspor'a, sporcularına, bütün kulübe ve bu vesileyle de depremde kaybetmiş olduğumuz, canlarını kaybeden vatandaşlarımızı, deprem şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hazırlanan tesis

-Vali Ali Hamza Pehlivan açıklamaDHA-Spor Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2023-06-08 16:00:12



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