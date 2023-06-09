Baraja düşen otomobilde cesedi bulundu

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde barajdan çıkarılan otomobilde, Hüseyin Kır'ın (78) cansız bedeni bulundu.

Tarsus'ta sabah saatlerinde Berdan Barajı'nda sürüklenen otomobili görenler, polise haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip, sevk edildi. Traktöre bağlanan halat ile sudan çıkarılan araçtan ceset çıktı. Cesedin Hüseyin Kır'a ait olduğu belirlendi. Hüseyin Kır'ın Adana'da yaşadığı, dün Tarsus ilçesine geldiği belirtildi.

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Okan ÇALIŞKAN

2023-06-09 11:50:59



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