Tutuklu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eski basın daire başkanına tahliye



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi eski Başkanı Bedreddin Gündeş, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Eski Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedreddin Gündeş, 28 Eylül 2022'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Çıkartıldığı nöbetçi mahkemece 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanan Gündeş hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Ereğli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gündeş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Gündeş ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı tarafından iddianamede yer alan gizli tanıkların ifadeleri ve deliller okundu.

Duruşmadaki savunmasında terörün her türlüsüne karşı olduğunu söyleyen Gündeş, "9 aydır cezaevinde yatıyorum. Haksız bir şekilde cezaevinde kalıyorum. Bu insan hakkı ihlalidir. Ben, HDP belediyeciliğini eleştirmiş biriyim. Başarısız olduklarını yazdım. Bu iftiraları atanlarla yargı önünde hesaplaşacağım. Beraatımı talep ediyorum. Hiçbir zaman terör örgütü üyesi olmadım" dedi.

Duruşmada tanıklar ve avukatlar dinlendi. Mahkeme savcısı Gündeş'in tutukluluk halinin devamına yönelik mütalaa verdi. Mütalaaya karşı savunma yapan Gündeş, "Bu dava başından sonuna kadar üniversitelerde tez konusu olabilir. Ben kitaplarımda da bahsettiğim gibi şiddettin karşısındayım. Benim terör örgütü ile ilgili hiçbir bağlantım yok" diye konuştu. Mahkeme, Gündeş'in adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-06-09 17:54:00



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