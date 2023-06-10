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Bakan Uraloğlu: Uçuş ağımız 130 ülkede 342 noktaya ulaştı

DHA

Bakan Uraloğlu: Uçuş ağımız 130 ülkede 342 noktaya ulaştı


Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2003 yılında hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısını 81´den 173´e yükselttik. Bu anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayımıza 282 yeni nokta ekledik. Uçuş ağımız, bugün 130 ülkede 342 noktaya ulaştı" dedi.
Mersin'de yapımında sona gelinen Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, değerlendirmelerde bulundu.  Çukurova Havalimanı'nın açılışı için artık sona yaklaşıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bölge insanımızı daha fazla bekletmemek için Çukurova Havalimanı altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliği ile pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en büyük yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacaktır. Yine altyapı projesi kapsamında; 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliği ile Beton Kaplamalı Paralel Taksiyolu (Emergency Pist), 2 adet Yüksek Sürat Taksiyolu, Terminal Apronu, Kargo Apronu, Özel Uçaklar Bölgesi Apronu,2 adet Yer Hizmetleri Araç Park Yeri, Çevre Tel Örgüsü, Nöbetçi Kulübeleri ve Çevre Güvenlik Yolu gibi tüm işleri de tamamladık. Üstyapı tesislerimizin yapım çalışmaları da hızla devam etmektedir. Çukurova Havalimanımızın yolcu kapasitesini başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, 3'üncü etap yatırımlarına da başlayacağız. 1'inci etap ve 2'nci etapların toplam kapalı alanı 189 bin 180 metrekare, 3 etabın ise 25 bin metrekare olmak üzere toplam 214 bin 180 metrekaredir. 1'inci etap ve 2'nci etapların toplam sabit yatırım bedeli 173 milyon 865 bin Avro´dur. 3 etap dahil toplam sabit yatırım bedeli 196 milyon 815 bin Avro´dur. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 197 milyon Avro yatırım gerçekleştiriyoruz ve 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin Avro kira bedeli alacağız" dedi.
'YIL SONU AÇILACAK'
Bakan Uraloğlu, üst yapı işlerinde yüzde 76'lık bir ilerlemeye ulaşıldığını da belirtirken, "Terminal binası betonarme imalatlarını tamamladık. Yapısal çelik montaj işleri de tamamlanmak üzere. 
Mekanik ve elektrik-elektronik imalatlar ile terminal binası dış cephe imalatlarına, taşıyıcıların ve camların montajına devam ediyoruz. Genel Havacılık Binası betonarme imalatlarını tamamladık ince inşaat işlerine başladık. VIP binasını tamamladık, cephe ve ince imalatlarına devam ediyoruz. Teknik Blok/Kule/DHMİ Binası betonarme yapım çalışmalarını bitirdik. Kule binası çelik imalatlarına başladık. Verici Kulesi ve istasyonu betonarme ve çelik imalatlarını da tamamladık. İnce inşaat işleri sürüyor. Yapım çalışmalarımızı yıl sonu tamamlayarak havalimanımızın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
'İÇ HAT UÇUŞ NOKTA SAYIMIZ 26'DAN 57'YE ÇIKTI'
Türkiye'nin coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye, sadece 4 saatlik uçuş süresiyle, 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 43,2 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla´ya ve 11 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkenin merkezindedir. Bunun bilinciyle, dünyanın transit merkezi olabilecek potansiyele sahip olan ülkemizde, bu avantajı değerlendirmek için 2002 yılından bu yana havacılık politikamız çerçevesinde etkili çalışmalar yürüttük. İç hat uçuş nokta sayımız 26´dan 57´ye çıktı. 2003 yılında Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısını 81´den 173´e yükselttik. Bu anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayımıza 282 yeni nokta ekledik. Uçuş ağımız, bugün 130 ülkede 342 noktaya ulaştı. Havacılığa yaptığımız yatırımlar ve bu alandaki düzenlemeler sayesinde Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdi. 2022 yılında havalimanlarımızda hizmet verilen yolcu sayısını bir önceki yıla göre yüzde 42,1 arttırarak 182 milyon 334 bin yolcu ağırladık. Uçak trafiği de aynı dönemde yüzde 28,4 artışla 1 milyon 883 bine yükseldi. 2023 yılının ilk 5 ayı içerisinde ise 786 bin üstünde uçak trafiği gerçekleşti ve yaklaşık 73,5 milyon yolcu taşıdık. Bu yıl yolcu sayısının 200 milyonu aşacağını ön görüyoruz. Dünya sivil havacılık sektöründe rekabet hızla artıyor. Biz de bu pazardan daha fazla pay almak için sektörü yakından takip ediyoruz ve hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Planlı ve sürdürülebilir büyüme, gençler için daha güçlü Türkiye hedefiyle, 2035 ve 2053 vizyonlarımızı bugünden tamamlıyoruz. Türk Sivil Havacılığında küresel anlamda ses getiren yeni bir dönemi de İstanbul Havalimanı ile başlattık. Avrupa yolcu trafiği sıralamasında hep 1'inci sırada yer alıyor. Zirvedeki yerini koruyan İstanbul Havalimanımızda açıldığı günden bu yana 205 milyon üstünde yolcu seyahat etti. İstanbul Havalimanı ile Türkiye, havacılık alanında Avrupa´da lider, küresel bir havacılık merkezi oldu. Bu günlere ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Vizyon projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Şimdi, Çukurova Havalimanı ile birlikte Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerimizin çalışmalarına da hızla devam ediyoruz. Kayseri´ye ve Malatya´ya da yeni terminal binaları kazandırıyoruz. Trabzon yeni havalimanı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."
Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinin sürdüğünü, 361 kilometre olan hattın tamamlandığında 312 kilometreye, 6 saat 23 dakika süren seyahat süresinin ise 2 saat 15 dakikaya düşeceğini sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANSoner AYDIN
2023-06-10 14:26:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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