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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)BAYRAMPAŞA'da silahla oynayan 14 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü.

Olay dün akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi Akın Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre 16 yaşındaki Mert Cesur, yakını 14 yaşındaki Mikail Bedirhab E. ile birlikte dün akşam saatlerinde arkadaşları Yusuf Samet T'nin evine gitti. Yanlız kalan çocuklar evde bulunan Yusuf Samet T.'nin ağabeyine ait ruhsatlı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada Mikail B. E.'nin elindeki tüfek ateş aldı. Saçmalar, Mert Cesur'un başına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, evde yerinde hayatını kaybetti. Cesur'un cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Mikail B.E., emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sokaktan aktüel görüntüler

Olay sonrası güvenlik kamera görüntüleri

Karakol sevk görünümleri

Ölen kişinin fotoğrafı DHA-Gündem Türkiye-Mersin

2023-06-10 15:39:19



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