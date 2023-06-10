Motosikletler çarpıştı; 1 ölü

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada, sürücülerden Mehmet İsa Demirel (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi´nde meydana geldi. Mehmet İsa Demirel idaresindeki 33 AGY 069 plakalı motosiklet, B.D.'nin kullandığı 33 ALP 751 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Demirel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer motosiklet sürücüsü B.D. gözaltına alındı. Demirel, Sucular Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-06-10 16:56:53



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