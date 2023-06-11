Mersin'e şehit ateşi düştü

Kur farkı 'cep'e yansıdı; bir zam daha

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- KUZEY Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in (37) acı haberi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine verildi.

Uzman Çavuş Halil Şahin'in şehit olduğu haberini, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Şahin'in ailesi gözyaşlarına boğulurken, şehit evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. Şehidin eşi Deniz ve annesi Sultan Şahin'e, askeri yetkililer teselli vermeye çalıştı. 2 çocuk babası Şahin'in cenazesinin yarın ilçede son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2023-06-11 17:48:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.