Şehit Uzman Çavuş Şahin, son yolculuğuna uğurlandı



Mehmet DOĞANER-Soner AYDIN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)-PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in (37) cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in cenazesi, memleketi Mersin'e getirildi. Şehit Şahin için Erdemli ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene anne Sultan Şahin, eşi Deniz Şahin ile 2 çocuğu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şahin'in yakınları, duaların okunmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Şahin'in cenazesi, Erdemli İlçe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı namazın ardından Alata Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER-Soner AYDIN

2023-06-12 14:59:30



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