Tarsus'ta 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı



Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde, aralarında TIR'ların da bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Akgedik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aralarında TIR ve otomobillerin de bulunduğu 9 araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-06-12 23:20:57



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