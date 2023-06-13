Mersin merkezli 2 ilde tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu; 13 gözaltı kararı (2)

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11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve bunlara ait toplamda 162 fişek, 11'i dolu 18 boş halde imzalatılmış borç senedi ile 5 adet tapu ele geçirildi. 2 firari şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-06-13 10:20:00



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