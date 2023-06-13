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Akkuyu NGS, 150'den fazla çocuğa kapılarını açtı

DHA

Akkuyu NGS, 150'den fazla çocuğa kapılarını açtı


MERSİN, (DHA) Akkuyu Nükleer Güç Santrali´nin (NGS) inşa edildiği bölgedeki okullardan 150´den fazla çocuk, dün Akkuyu NGS´yi ilk kez ziyaret etti. Geziye katılan çocuklara, güvenli ve istikrarlı elektrik kaynaklarından nükleer enerjinin üretileceği Akkuyu NGS inşaat sahası gezdirildi. Çocuklara, gezi kapsamında nükleer enerjinin Türkiye´nin geleceği için taşıdığı önem de anlatıldı.  Saha turundan önce, iş güvenliği hakkında bilgilendirilen çocuklara baret ve yelekten oluşan kişisel koruyucu ekipmanlar teslim edildi. Akkuyu NGS´deki gezi, nükleer güç santraline ekipman ve malzeme getiren gemilerin boşaltıldığı Doğu Kargo Terminali´nden başladı. Her öğrenciye dünyanın en büyük paletli vincinin operatör koltuğuna oturma imkânı sunuldu. Saha turunun en akılda kalan duraklarından biri, itfaiye birimi oldu. Burada çocuklara arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verildi ve itfaiye erlerinin çalışmasında hızın ne kadar önem taşıdığı gösterildi. İtfaiye erleri çocuklara, acil bir durumda nasıl hızlı müdahale ve hareket ettiklerini de yerinde anlattı. Gezi, panoramik bir Akkuyu NGS inşaat sahası manzarasına sahip olan seyir tepesinde sona erdi. Gezi düzenleme fikri, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız arasında Akkuyu NGS´ye ilk parti nükleer yakıt teslimatının öncesinde Büyükeceli İlkokulu´nda yapılan toplantıda dile getirilmişti. "BU GÜZERGÂH, ÇOCUKLARIN ÇOK FARKLI MESLEKLERI ÖĞRENMELERINE IMKÂN TANIYOR" Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva geziyle ilgili şunları söyledi:  "Akkuyu NGS sahasındaki her çocuk gezisi, projenin tüm çalışanları için büyük bir mutluluk. Öğrenciler, inşaatın büyüklüğüne hayran kalıyor ve bu samimi duyguları bizi mutlu ediyor! Çocukların birçoğunun Akkuyu NGS´de çalışan ve bu işe büyük emek veren ebeveynleri var. Çocukların, ebeveynlerinin başarılar elde ettiği şirket hakkında bilgi edinmesi iyi bir şey. Dünyanın en büyük nükleer şantiyesinde göstereceğimiz şeyler var. Tur güzergahı da tesadüfen belirlenmedi. Bu, uzun süredir yürüttüğümüz kariyer rehberliği projesinin bir parçası. Bu güzergâh, çocukların çok farklı meslekleri öğrenmelerine imkân tanıyor. Burada inşaatçılar, mühendisler, tasarımcılar, ekologlar, vinç operatörleri, sürücüler, avukatlar, ekonomistler, NGS projesi yönetimi ve işletimi alanındaki uzmanlar çalışıyor.  Öğrenciler, bu uzmanlık alanlarının özellikleri hakkında çok sayıda ilgi çekici sorular yöneltiyor ve bu alanlara ilgi gösteriyorlar." DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez DHA
2023-06-13 12:06:45

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