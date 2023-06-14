Mersin'de 4 araç çarpıştı; 7 yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-MERSİN'in Tarsus ilçesindeki kavşakta 4 aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beydegirmeni Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. 2 minibüs, 1 tanker ve 1 kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-06-14 08:18:40



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