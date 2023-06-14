Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu; 28 gözaltı kararı

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Soner AYDIN/MERSİN,(DHA)-MERSİN'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 28 şüpheli için gözaltı kararı verilip, belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 28 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, şafak vakti 28 adrese baskın yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde detaylı arama başlatıldı. Operasyon sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-06-14 08:22:00



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