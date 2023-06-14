Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu; 23 gözaltı (2)

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği, aralarında ByLock kullanıcısı olan kişilerin de olduğu 28 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-06-14 10:33:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.