Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu; 23 gözaltı (2)

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mersin'de polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği, aralarında ByLock kullanıcısı olan kişilerin de olduğu 28 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-06-14 10:33:23
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