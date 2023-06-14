Erik toplarken balkondan düşüp, öldü

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Okan ÇALIŞKAN/CAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde misafir olduğu evde balkona çıkıp bahçedeki ağacın dallarından erik toplayan Emin Aydoğan (56), dengesini kaybedip düşerek yaşamını yitirdi.

Çamlıyayla ilçesinde bir yakınının tamirat işi için misafir olduğu evde balkona çıkıp, bahçedeki ağacın dallarından erik toplayan Emin Aydoğan, bir anlık dengesini kaybedip, zemine düştü. Yaralanan Aydoğan, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-06-14 16:09:42



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