Tarsus'ta plastik fabrikasında yangın



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde plastik üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi'ndeki plastik fabrikasından alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tüm fabrikayı saran alevlerin söndürülmesi için Adana'dan takviye itfaiye ekipleri sevk edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 TOMA da çalışmalara katıldı. Onlarca ekip, geceyi aydınlatan alevlere köpüklü su sıkarak müdahale etti. Alevlerin çevredeki diğer işletmelere sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-06-14 22:46:34



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