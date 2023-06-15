Tarsus'ta plastik fabrikasında yangın (2)

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KORTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde plastik üretimi yapılan fabrikada çıkan ve büyük çapta hasara yol açan yangın, ekiplerin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirmenmesi için inceleme başlatılacağı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-06-15 00:01:28



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