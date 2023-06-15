Fabrika yangınında 4 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi yaralandı



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde plastik fabrikasında çıkan ve 3 saatte söndürülen yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi de kaçarken yaralandı.

Öğretmenler Mahallesi'ndeki plastik fabrikasının ham madde bölümünde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler, tüm fabrikayı sardı. İhbarla bölgeye Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Tarsus Belediyesi sulama araçları ve iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Yangın, 3 saatlik müdahale ile söndürüldü. 2'si itfaiye eri 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında, 2 kişi de kaçarken ayağından yaralandı.

Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Fabrikadaki hasar da havanın aydınlanması ile ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-06-15 10:17:03



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