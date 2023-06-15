Macar belediye başkanları Akkuyu NGS'yi ziyaret etti



Mustafa ERCAN/GÜLNAR (Mersin), (DHA) MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahası, Macaristan'da bulunan Paks NGS'nin çevresindeki kentlerin belediye başkanlarını ağırladı. Akkuyu NGS sahasında 7 gün 24 saat esasına göre devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan başkanlar, Türkiye'nin nükleer enerji kullanan ülkeler arasına girmesinin gelecek açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Macaristan'ın Paks kentinde bulunan Paks Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu bölgeden 14 belediye başkanı, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan görevlilerin de eşlik ettiği ziyaret kapsamında Akkuyu NGS yetkilileri ile buluşan Kamu Denetimi, Bilgilendirme ve Bölgesel Kalkınma Derneği bünyesindeki heyet, araçlarla inşaat alanını gezdi. Sahada bulunan Doğu Kargo Terminali ve 2'nci üniteye ait pompa istasyonunun yanı sıra bağlantı parçaları üretim atölyesini de ziyaret eden heyet, Akkuyu NGS inşaat sahasının kuşbakışı olarak izlendiği seyir tepesini de görme fırsatı buldu.Daha sonra yönetim binasına geçen ekip, 'Akkuyu NGS Projesi'nin Özellikleri' hakkında, Akkuyu NGS'nin Birinci Genel Müdür Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh ile Akkuyu NGS İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets'ten bilgi aldı. Heyet ardından Rusya'da eğitim alarak inşaat alanında çalışmaya başlayan Türk mühendisler ile görüştü.İnşaat alanındaki program sonrası gazetecilerle bir araya gelen Kalocsa Belediye Başkanı ve Macaristan Kamu Denetimi, Bilgilendirme ve Bölgesel Kalkınma Derneği (TEIT) Başkanı Geza Filvig, Türkiye'nin Akkuyu NGS'de başarılı çalışmalar yaptığını dikkat çekerek "İnşaatı devam eden Akkuyu NGS hakkında bilgi edinme fırsatı bulduğumuz için çok minnettarız. Bu büyük projeyi görmek ve bu kadar hassas, yüksek kaliteli, yoğun bir işi organize şekilde yapabilmeleri çok cesaret verici. Hazırlık ve koordinasyon çalışmalarının pratikte ne kadar iyi işlediğini, 20-25 bin kişinin ne kadar iyi organize olduğunu kendimiz de gördük. Bundan dolayı saha ziyaretinden kesinlikle iyi bir izlenim edindik. Macaristan'a cesaret verici haberlerle dönebileceğimizi düşünüyorum. Paks-2 de aynı inşaat aşamasına ulaştığında, aynı hızda ilerleyecek ve aynı derecede iyi organize edilecektir" dedi.Tengelitz Belediye Başkanı Istvan Ganc ise Akkuyu NGS ile Türkiye'nin nükleer enerji kullanan ülkeler arasına girdiğini belirterek "Türkiye bu taahhüdü vererek aynı zamanda sorumluluğu da kabul etmiştir çünkü gelecekten bahsediyoruz. Bu tesisle, gelecek nesiller için daha temiz ve iyi bir gelecek yaratmak istiyoruz. Emisyonlardan bahsediyorum çünkü şu anda gezegende mevcut olan en temiz enerji kaynağını seçiyoruz. Ülkemizin aynı sahada faaliyet gösteren 4 enerji üretim ünitesi var. Her şeyden önce söylenebilecek şey, ülkenin temel arzı olan en güvenilir enerji kaynağını sağladıklarıdır. Güneş ve rüzgar da elbette çok iyi enerji kaynakları. Ancak güneş olmadığı, rüzgar esmediği zaman bu enerji kaynaklarını kullanmak güçleşiyor. Bu bakımdan nükleer enerjinin7 gün 24 saat esasına göre çalışan, güvenilir bir enerji kaynağı olduğunun altını çizmek gerek. Nükleerin ülkeye öngörülebilir ve güvenilir bir enerji arzı sağladığını düşünüyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez DHA

2023-06-15 14:05:06



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