Butckikh: 100'üncü yıl için hazırlıklarımızı yapıyoruz



Mustafa ERCAN/GÜLNAR(Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde inşa edilen ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar takvime uygun şekilde devam ediyor. Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü için hazırlık yaptıklarını söyledi.Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olan Akkuyu NGS'de inşaat çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Dünyanın en büyük nükleer santral inşaatı haline gelen santralde yüzde 80'i Türklerden oluşan toplam 25 bin kişi çalışıyor. 6,5 milyar dolarlık yerelleştirme potansiyeli ile dikkat çeken Akkuyu NGS'nin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasına yaklaşık 50 milyar dolar katkı sunması bekleniyor.Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, sahada 4 ünitenin de aynı anda inşa edildiğini belirterek, "Akkuyu NGS sahası dünyanın en büyük nükleer güç santrali inşaat sahasıdır. 27 Nisan'da proje için çok önemli olan taze nükleer yakıt getirme aşamasını geçtik. Türkiye Cumhuriyeti'ni tebrik etmek istiyorum çünkü artık nükleer kulübün bir üyesi oldu. Birinci ünitede genel olarak inşaat işlerinin çoğu tamamlanmış durumda. Biz, şu an artık teknolojik süreçlerin, ekipmanların deneme süreçlerine doğru ilerliyoruz. Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma gereği bizim bir şartımız var. O şart da bütün inşaatla ilgili. Bütün onay ve lisanslar alındıktan sonra bir üniteyi ticari işletmeye almak için 7 yılımız bulunuyor. Birinci güç ünitesi için inşaat lisansını Nisan 2018'de aldığımız için o tarihten itibaren 7 yıllık süreyi hesaplıyoruz. Santralimizin elektrik iletim hatlarının neredeyse hepsi tamamlanmış durumda. Biz de gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.Butckikh, bu yıl sahada gerçekleşecek çalışmaların proje için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu tarih hem Türkiye hem de bizim için çok önemli çünkü burada bir aile gibi çalışıyoruz. Bu nedenle birinci ünitede inşaat işlerinin çoğunun tamamlanmış olması yükümlülüğümüz var. Şu an artık ikinci ünite için ekipmanları getiriyoruz. Birinci ünitede yaptığımız gibi diğer ünitelerde de ekipmanların kurulumu takvime uygun olarak ilerliyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN/GÜLNAR(Mersin), (DHA)-

2023-06-15 14:58:08



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