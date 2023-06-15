Bakan Yerlikaya: Şehit güvenlik korucusunun faili Mersin'de yakalandı (3)

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YURT DIŞINA KAÇMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORMUŞ

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve 11 gün önce Cizre'de Şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili 'Demhat, Fırat ve Gelhat' kod adlı Mehmet Zeki İlmin'in yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı anlaşıldı. Operasyonda, İlmin'e yardım ettiği belirlenen E.A. ve K.İ.'nin de gözaltına alındığı bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2023-06-15 16:25:23



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