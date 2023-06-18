Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 5 yaralı



Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi, Alpaslan Türkeş Bulvarı D400 karayolunda meydana geldi. Silifke istikametinden Mersin istikametine gitmekte olan Cem Çetin (22) yönetimindeki 06 DTK 355 plakalı otomobil, aynı istikamete ilerleyen Bahri Eren'in (27) kullandığı 33 KMR 35 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 06 DTK 355 plakalı otomobilin sürücüsü Cem Çetin yaşamını yitirirken, aynı otomobilde bulunan Ş.H. ve A.Ö. ağır olmak üzere, 33 KMR 35 plakalı otomobilde bulunan B.E., A.E. ve 1 yaşındaki M.E. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan otomobillerin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2023-06-18 01:51:19



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