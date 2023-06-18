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Tarsus girişine 'İlimize hoş geldiniz' tabelaları yerleştirildi

DHA

Tarsus girişine 'İlimize hoş geldiniz' tabelaları yerleştirildi


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),(DHA)MERSİN´in il olmayı bekleyen Tarsus ilçesinde belediye tarafından ilçe girişine 'İlimize hoş geldiniz' yazılı tabelalar yerleştirildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli´nin, partisinin grup toplantısında yaptığı "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye´yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" açıklaması, il olmaya aday ilçelerde heyecan yarattı. 350 bini aşkın nüfusu, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi, il olmak için gereken 8 kriteri karşılayan Tarsus´ta da ilçe belediyesi tarafından girişlere 'İlimize hoş geldiniz' yazılı tabelalar yerleştirildi. 
'İL OLMAMASI İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK'
Atatürk Mahallesi Muhtarı Kubilay Hıdıroğlu, 350 bin nüfusa sahip ilçenin 180 mahallesiyle il olmayı hak ettiğini belirterek, "Tarsus´un il olmaması için hiçbir sebep yok. Onbinlerce dönüm birinci sınıf tarım arazisiyle, yeni kurulmakta olan organize sanayi bölgesi, havaalanıyla bu ilçenin il olma hakkı zaten var. O yüzden yetkililerin bu hakkı bize teslim etmesini bekliyoruz" dedi.
İlçe sakinlerinden ev kadını Gülsüm Çatak (52) ise "Tarsusumuz'un il olmasını istiyoruz. İnşallah kısmetse olur. Çünkü gençlerimizin önü açılacak, yolu açılacak. Hakkımızda hayırlısı ise inşallah olur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Okan ÇALIŞKAN
2023-06-18 13:11:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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