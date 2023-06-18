Mersin'de meyve yüklü kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği meyve yüklü kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan Hayriye Cengiz hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi Demirhisar yolu Çamlık mevkisinde meydana geldi. Selahattin Tekin yönetimindeki 33 AGP 919 plakalı meyve yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin ön kısmında sıkışan 7 kişiyi dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri, Hayriye Cengiz'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, Cengiz'in cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN,(DHA)

2023-06-18 16:45:15



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