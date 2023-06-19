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Silifke'de develi, davullu zurnalı il olma talebi

DHA

Silifke'de develi, davullu zurnalı il olma talebi


Atike CEYLAN KAÇAR/ SİLİFKE, (Mersin), (DHA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı 'Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür' açıklaması il olmaya aday ilçelerden biri olan 132 bin nüfuslu Mersin'in Silifke ilçesinde, il olma talebi develi, davul ve zurnalı etkinlikle duyuruldu.
Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'nde, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Ziraat Odası Başkan Vekili Kemal Gezer, OSB Müdürü Faki Gürsoy, Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur, MHP KAÇEP Başkanı Kıvanç Derya, diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve bölge halkının katılımıyla yörüklerin kıyafetini giyen Belediye Başkanı Sadık Altunok, ilçenin il olma isteğini ilçeye bağlı tarihi Cennet-Cehennem mağaralarının önünde deve üzerinde davullu zurnalı etkinlikle duyurdu.
Tarihi, denizi, doğası, tarım ürünleri, sanayisi ve limanıyla geçmişte elinden alından il haklarının şimdi kendilerine geri verilmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Sadık Altunok, "MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin meclis grup toplantısında yaptığı 'Yeni yüzyılda 100 il' önerisi uzun yılladır il olmayı bekleyen ilçemizde büyük bir heyecan yaratmıştır. Geçtiğimiz yıl ilçemize gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la da yaptığım görüşmelerde Silifke'mizin il olması talebini ileterek kendisine bir de dosya verdim. Silifkeliler olarak yıllarca özlemle beklediğimiz ve hak ettiğimizi düşündüğümüz il olma fırsatını, şimdi yeniden yakaladık. Şu anda il sayısı artırılacaksa Silifke'miz ilk adaylardan biridir ve il olmalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Türkiye'de il sayısını artırma kararı Cumhur İttifakı bir ilçe belediyesi olarak bizleri son derece sevindirmiştir. Tarihi ve turistik yerleriyle, deniz ulaşımıyla, tarım ürünleriyle, sanayi ürünleriyle, Akdeniz bölgesinin en önemli ilçelerinden biri olan ve ayrıca Akkuyu Nükleer Güç santralinin de ilçemize yakın bir yerleşim alanı üzerinde kurulması il olmamız konusunda en büyük sebeplerimizin başında yer almaktadır" diye konuştu.
'SİLİFKEMİZ YA İL OLACAK YA İL OLACAK'
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1924-1933 yılları arasında İçel il merkezi olan Silifke'nin il hakkının geri verilmesini istediklerini ifade eden Altunok, "Bu yüzden Silifkeliler olarak elimizden alınan illik hakkımızın geri verileceğini ümitle bekliyoruz. Bu düşüncede olan tüm Silifkeli hemşerilerimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, mahalle muhtarlarımız ve bizlerin il olma istek ve çabalarının da TBMM'ye taşınmasında en büyük destekçimiz olarak da Mersin milletvekillerimizi görmekteyiz. Ben buradan sesleniyorum, 'Silifkemiz ya il olacak, ya il olacak.' İl olmak için gerekli her türlü şartları bünyesinde barındıran Silifkemiz bir an evvel il olmalıdır" dedi.
Ülke genelinde 40 ilde gerçekleştirilen ihracat rakamlarının önünde olduklarına değinen Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, "Ticari alanda İç Anadolu'ya açılan bir kapıyız, Anamur, Mut, Gülnar, Aydıncık ilçeleri bizim il olmamızı destekliyor. 40 ili geçen ihracat rakamlarımız var, tarımımızla, organize sanayimizle, limanımızla ve nükleer santralin ilçemize yakınlığıyla Silifke olarak artık kabuğumuza sığmıyoruz. Tarım ürünlerimiz, çileğin ve yoğurdun başkenti bir ilçeyiz. Yıllar önce elimizden alınan illik hakkımızı geri istiyoruz" ifadesini kullandı. Silifke'nin il olmasını, 88 muhtarın da istediğini kaydeden Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da "Tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle, Silifke artık kabuğuna sığmıyor. Biz Silifkeli mahalle muhtarları olarak Silifke'nin il olmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2023-06-19 15:38:50

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