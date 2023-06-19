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İneğe içki verdiği öne sürülen çiftlik çalışanı tepki çekti; 'Yanlış anlaşıldık' dedi

DHA

İneğe içki verdiği öne sürülen çiftlik çalışanı tepki çekti; 'Yanlış anlaşıldık' dedi


Akif ÖZDEMİROkan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çiftlik çalışanı, Kurban Bayramı öncesi ineğe içki şişesi içerisinde sıvı verip, görüntüleri 'İçerim kime ne, sarhoşum sana ne' sözlerinin geçtiği şarkıyla paylaşınca tepki çekti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede şişede verilen sıvının ilaç olduğu tespit edildi. Yeni bir video çeken çalışan, yanlış anlaşıldığını söyledi.
Tarsus ilçesindeki bir çiftlikte çalışan ismi açıklanmayan kişi, ineğe içki şişesi içerisinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Bu kişi, paylaşımının altına 'İçerim kime ne, sarhoşum sana ne' sözlerinin geçtiği bir şarkıya da yer verdi. Sosyal medyada ineğe içki içirildiğinin öne sürülmesi üzerine Kurban Bayramı öncesi kısa sürede yayılan görüntüler, yoğun tepki çekti.
Tepkiler sonrası, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, görüntülerin kaydedildiği çiftlikte incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, içki şişesinde hayvansal ilaçlar hazırlandığı saptandı. Hazırlanan ilaçların yine içki şişeleriyle hayvanlara verildiği belirtildi. Bu tespitler üzerine cezai işlem uygulanmadı. 
TEPKİLER ÜZERİNE YENİ VİEDO
Görüntüdeki çiftlik çalışanı, yanlış anlaşıldığını anlatan yeni bir görüntü yayınladı. Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-06-19 17:37:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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