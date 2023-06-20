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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çırpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.Görüntü Dökümü:

-Otobüsten görüntü

-Kamyondan görüntü

-Olay yerinden görüntü

DHA-Gündem Türkiye-Mersin

2023-06-20 07:35:12



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