Mersin merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı (2)

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25 GÖZALTI

Mersin merkezli 5 ilde örgütsel yapı içerisinde suç işleyerek halkın huzurunu bozan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca, 5 mermi, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, çok sayıda borç senedi, alacak verecek defteri, suçta kullanıldığı düşünülen para sayma makinesi ve 260 bin TL ile 450 ABD doları ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 11 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-06-20 11:41:07



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