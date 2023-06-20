İneğe içki şişesinde sıvı içiren çiftlik çalışanı arandığı belirlenince gözaltına alındı (2)

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TUTUKLANDI

Mersin'de ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenip, gözaltına alınan B.D., tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-06-20 12:08:04



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