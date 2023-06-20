Boğazına şeker takılan çocuğu belediye personelinin çabukluğu kurtardı

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta Doğan Andıl, boğazına şeker takılan çocuğu kucaklayarak hızla sağlık merkezine ulaştırıp, hayatını kurtardı.

Olay, Tarsus ilçesindeki Yarenlik Alanı'nda meydana geldi. Annesiyle birlikte yolda yürüyen ve 6 yaşındaki E.E.'nin ağzındaki şeker, boğazına takıldı. Tesadüfen bölgede olan Büyükşehir Belediyesi zabıtasında Doğan Andıl, durumu fark edip, çocuğu kucağına alarak hızlı şekilde, yakın noktada bulunan Kızılay Kan Alma Merkezi'ne götürdü. Çocuğun boğazına takılan şeker, merkezdeki sağlıkçıların yaptığı müdahale ile çıkarıldı. Çocuk ve annesi hem belediye Doğan Andıl'a hem de sağlık görevlilerine teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-06-20 18:12:45



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