Tarsus'taki otobüs kazası kamerada; ölü sayısı 2´ye çıktı



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. 27 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında D-400 kara yolu Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya´dan Adana´ya giden Mehmet Nas yönetimindeki 07 ABS 327 plakalı yolcu otobüsü, Servet Kesen idaresindeki 33 NYS 13 plakalı kamyonla kavşakta çarpıştı. Savrulan otobüs, park halindeki TIR´a çarptıktan sonra dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye erleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Otobüs şoförü Nas'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan kamyon şoförü Kesen ve 27 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kesen de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

KAZA KAMERADA

Soruşturma başlatılan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüs, kavşağa kontrolsüz giren kamyona, ardından da park halindeki TIR´ın çekici kısmına çarparak dere yatağına uçtu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-06-21 10:55:57



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