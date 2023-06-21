Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 37 gözaltı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara şafak vakti düzenlenen operasyonda 37 kişi, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde hassas burunlu dedektör köpekler ve dron desteğiyle, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik 51 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda; esrar, sentetik hap, ecstasy, sentetik kannobinoid, metamfetamin, eroin, hassas terazi, Hint keneviri, 7 ruhsatsız tabanca, 235 tabanca fişeği, 3 av tüfeği ve 14 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 650 lira nakde de el konuldu. Adreslerinde bulunan 37 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-06-21 13:36:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.