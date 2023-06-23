6'ncı kattan düşen makam şoförü öldü, gözaltına alınan ev sahibi çift serbest bırakıldı



MERSİN, (DHA)MERSİN'de Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu´nun makam şoförü Ali Topal (40) 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Topal'ın düştüğü evin sahibi kadın ile kocası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, ilçeye bağlı Koyuncu mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun makam şoförü Ali Topal, 22 Haziran'da uzman çavuş İ.Y.'nin evine gitti. Ali Topal, henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülen Topal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili uzman çavuş İ.Y. ve eşi H.Y. gözaltına alındı. çift, Topal'ın balkondan düştüğünü ileri sürdü. Çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli MERSİN, (DHA)

2023-06-23 12:13:34



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