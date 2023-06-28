Kurbanlık almaya giden ailenin otomobili kanala uçtu: 3 ölü



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde mahalleye kurbanlık almaya giderken sulama kanalına uçan otomobildeki Hacı (37) ve Fesla Yoldaş (40) çifti ile 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes hayatını kaybetti. Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Günyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Avadan Mahallesi´ne kurbanlık almaya giden Hacı Yoldaş'ın kullandığı 01 AOA 769 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, büyük bir bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü Hacı Yoldaş ile eşi Fesla ve oğulları Muhammed Enes ve Ahmet Enes'i çıkardı. Ekipler, Yoldaş çifti ile çocukları Muhammed Enes'in hayatını kaybettiği belirledi. Ahmet Enes Yoldaş'ın ise yara almadığı tespit edildi.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Okan ÇALIŞKAN

2023-06-28 11:14:10



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