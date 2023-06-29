Mangal kömürü işçilerinin sıcak mesaisi



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, narenciye ağaçlarının odunundan üretilen mangallık kömürler, işçilerin yoğun emeğiyle vatandaşlara ulaştırılıyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan işçiler, ateş, duman ve 40 dereceyi bulan kavurucu sıcağın altında gün boyu ekmek mücadelesi veriyor.

Tarsus ilçesinde üretilen mangallık kömürler, yaklaşık 100 derece sıcakta çalışan üreticilerle vatandaşa ulaşıyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan işçiler, ateş, duman ve kavurucu sıcağın altında gün boyu ekmek mücadelesi veriyor. Hazırladıkları ocak başında 24 saat nöbet tutan işçiler, yanmanın ardından soğutma çalışmaları yapıp mangal kömürünü hazır hale getiriyor. Kurban Bayramı'nda yoğun talep gören kömürlerin kilosu 17-18 TL'ye satılıyor.

'TOPRAK ALTINDA 1 AY BOYUNCA YANIYOR'

Mangal kömürü üreticisi Ercan Çelik, "Narenciye ağaçlarını kökünden söküp kesiyoruz ve burada yoğuruyoruz. Odunları piramit şeklinde sıralayıp samanla örttükten sonra toprağa gömüyoruz. Bu odunları yukarıdan ateşleyerek yanma sürecini tamamlıyor ve kömür haline getiriyoruz. Bu işlem için odunları dizmek yaklaşık 5-10 gün sürüyor. İşlem bittikten sonra toprağa gömüyoruz ve ortalama yanma süresi 20 gün, bazen 25 gün veya 1 ay kadar sürebiliyor. 35 günden sonra soğutma işlemi yapılıyor ve naylon brandayla örtülüyor" dedi.

'KURBAN BAYRAMINDA TALEP ARTIYOR'

İçerideki ateşin tamamen söndüğünden emin olunmasının ardından, kömürleri çıkardıklarını belirten Çelik, "Çıkarılan kömürleri çuvallıyoruz. Çuvalladıktan sonra gerektiğinde lokantalar ve marketler için 1 kiloluk poşetlere doldurup dağıtımını yapıyoruz. Kurban Bayramı sebebiyle talep artıyor. Kurban Bayramı'nda, normalde yıl boyunca satışını yaptığımız kömürün neredeyse yüzde 50'si tüketiliyor. Talep çok olduğu için işlerimiz yoğun oluyor. Şu anda perakende satış fiyatımız 17-18 TL arasında, toptan ise 15-16 TL civarında seyrediyor. Ancak dışarıda 1 kilogram kömürün 35 TL'ye satıldığını görüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-06-29 10:53:38



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