Mersin'de serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Mezitli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu Ayman Mohammed´in (26) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mezitli ilçesi Mezgitli Plajı´nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed, akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Ayman Mohammed için arama çalışması başlattı. Ayman Mohammed´in olayı duyarak sahile gelen eşi Dünya Mohammed (20) sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu.

Ayman Mohammed, bu sabah Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı dalgıçlar tarafından ölü bulundu. Mohammed'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-06-29 12:12:33



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