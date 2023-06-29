Bakan Bayraktar: 2'nci ve 3'üncü santrali de hızlıca devreye almak istiyoruz



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde kısa sürede elektrik üretiminin başlanması ve 2028´e kadar santralin tamamının devreye alınmasının planlandığını kaydetti. Bayraktar, "Bu projenin yanında ikinci ve üçüncü santralle ilgili yoğun görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da hızlı bir şekilde devreye almak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, işçilerle bayramlaştı. Bakan Bayraktar'a Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile Akkuyu NGS yetkilileri eşlik etti. Bayraktar, burada çalışanlarla birlikte yemek yedi. Daha sonra gazetecilere konuşan Bayraktar, "Bakan olarak ilk ziyaretimi deprem bölgelerine yaptım. Ardından Şırnak'a gittim. Orada çok önemli bir petrol bulduk. Orada incelemelerde bulunduk. Bugün de yaklaşık 30 bine yakın işçi kardeşimizle bayramlaşmak üzere buraya geldik. Onlarla bir bayram yemeği yedik. Çalışmalarla ilgili yöneticilerden bilgi aldık. Tabii Türkiye'nin son 21 yılda enerji alanında yaptığı Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki sessiz devrim çok önemli. Türkiye bu süre içerisinde aşağı yukarı enerjisini 3'e katladı. Şimdi bu enerji devriminin yeni fazına geçmiş oluyoruz. Milli enerji ve maden politikamızın en önemli sacayaklarından bir tanesi nükleer enerji alanı ve Türkiye nükleer enerji programının ilk örneği Akkuyu Nükleer Güç Santrali için burada 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtı sahaya getirdik. Dolayısıyla uluslararası alanda bir nükleer tesisteyiz. Proje büyük bir hızla ilerliyor. Çok kısa bir süre sonra bu projeden elektrik üretmeye ve inşallah her yıl birer reaktörü devreye alarak önümüzdeki süreçte 2028'e kadar bu projenin tümüyle devreye alınmasını hedefliyoruz" dedi.

'2'NCİ VE 3'ÜNCÜ SANTRALLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR'

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılanacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"En az bunun kadar önemli bu enerjiyi biz karbonsuz şekilde üretmiş olacağız. Dolayısıyla çevre anlamında çok ciddi katkı sağlayacak. Burası yaklaşık 35 milyon ton karbon salınımına engel olacak bir proje. Dolayısıyla bizim aslında nükleer enerji programımız hem çevresel açıdan hem enerji arz güvenliği açısından hem de çeşitlendirme açısından önem arz ediyor. Tabi ki bu proje tek değil. Bu projenin yanında ikinci ve üçüncü santralle ilgili yoğun görüşmelerimiz devam ediyor. 2'nci ve 3'üncü nükleer santral projelerimizi de hızlı bir şekilde devreye almak istiyoruz. Türkiye'nin nükleer enerji programında küçük modüler reaktörler de önemli. Önümüzdeki dönemde nükleer de önemli yatırımları gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye'nin nükleer enerji ekosistemine çok önemli bir katkı sağlıyor. İnsan kaynağı ve endüstri yönüyle katkı sağlıyor. Yaklaşık 800 civarında talebemiz yurt dışında eğitim aldı ve bir kısmı döndü. 300'e yakını burada çalışıyor. Dolayısıyla istihdam, insan kaynağı yetiştirme kaynağıyla önem arz ediyor. Yerel halka da kazandıran bir proje. Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık yerel sanayiye, Türkiye sanayisine katkısı olan proje. İnşallah diğer projelerde daha yoğun bir şekilde aynısını hep birlikte göreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-06-29 17:01:12



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