Bağdan kopardıkları üzüm için para bıraktılar

Demir yollarında neden taşlar olur?

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'de pikniğe giderken yolda gördükleri bağdan salkım üzüm koparan piknikçiler, tarla sahibine poşet içerisinde para bıraktı.

Tarsus ilçesinde piknik güzergahı olan Akçakocalı Mahallesi'ndeki İbrahim Torun'a ait üzüm bağından birkaç salkım üzüm alan kimliği belirsiz piknikçiler, kopardıkları üzümler için tarla sahibine poşet içinde 45 lira bıraktı. Piknikçilerin bıraktığı paranın yanında, 'Amca üzümden aldık hakkını helal et. Parasını bıraktık' notu da bulundu. Torun, parayı görünce şaşırırken, "Muhtemelen görünce canları istediği için bağdan üzümü koparmışlar. Parasını da poşete koyup, not bırakmışlar" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-06-30 13:35:31



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