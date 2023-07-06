1 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, yabancı uyruklu 2 grubun, taşlı sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, Suriyeli 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Mahallede güvenliği sağlayan ekipler, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışıyor. Kavga anı da çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gruptakilerin birbirine taş ve sopalarla vurduğu anlar yer alıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2023-07-06 11:32:08