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        2 yıl önce göç ettiği ilçede, kaçtığı husumetlileri öldürdü

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 12:14
        2 yıl önce göç ettiği ilçede, kaçtığı husumetlileri öldürdü

        Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)-MERSİN'in Tarsus ilçesine 2 yıl önce ailesi ile göç eden Yavuz Kazan (31), kaçtığı husumetlilerinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

        Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde oturan Yavuz Kazan, 2 yıl önce husumetlileri ile tartışınca ailesi ile Tarsus ilçesine göç etti. Yarbay Şemsettin Mahallesi'ne ailesi ile yerleşen Kazan, saat 07.30 sıralarında evinin önünde husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. 2 çocuk babası Kazan hayatını kaybetti, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri arıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

        2023-07-07 12:13:13

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