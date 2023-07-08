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        8 milyon liralık kaçak motor blokları ve şanzıman ele geçirildi

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 11:52
        8 milyon liralık kaçak motor blokları ve şanzıman ele geçirildi

        Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)TİCARET Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 8 milyon TL değerinde ithali yasak olan motor blokları ve şanzımanlar ele geçirildi.

        KKTC'ye gitmek üzere Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 2 TIR, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından takibe alındı. Transit belgelerinde taşıdığı yükün motor blokları ve şanzıman olduğu beyan edilen TIR'lardan birisi Mersin üzerinden KKTC'ye geçiş yapmak üzere Taşucu Limanı'nda geldiğinde kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde beyan ettiği yükü taşımadığı, onun yerine sanayi atığı hurda yükler taşıdığı saptandı. Mersin Limanı'na gelen diğer TIR da beyana aykırı olarak sanayi atığı hurda parçalar taşındığı tespit edildi.

        'ARAÇ PARÇALARINI HURDA YÜKLERLE DEĞİŞTİRMİŞLER'

        TIR'ların Mersin'e gelmeden hemen önce taşıdıkları motor parçalarının  hurda yükler getiren başka araçlara yüklendiği, iç piyasa sürülmesinin planlandığı belirlendi. İstanbul ve Gaziantep'e götürülen 8 milyon lira değerindeki motor ve şanzımanlara, bu kentlerdeki depolara düzenlenen operasyonla el konuldu. Soruşturma sürüyor.. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

        2023-07-08 11:51:27

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