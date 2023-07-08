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        Sulama kanalına atlayan Efrahim, yaşam savaşını kaybetti

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 13:32
        Sulama kanalına atlayan Efrahim, yaşam savaşını kaybetti

        Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına atlayınca boğulma tehlikesi geçiren Efrahim Kızıltaş (7), olaydan 5 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

        Bağlar Mahallesi'nden geçen sulama kanalına koşarak gelen Efrahim Kızıltaş, demir korkulukları aşıp kendini suya attı. Kızıltaş'ı fark edenler yardımına koştu. Boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Efrahim, tüm müdahaleye karşın, bu sabah hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi Tarsus Yeni Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Çcoğun sulama kanalına atlama anı ise güvenlik kamarasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

        2023-07-08 13:31:06

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