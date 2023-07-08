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        Mersin'de evlere girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 18:23
        Mersin'de evlere girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de sıcak hava nedeniyle açık bırakılan kapı ve pencerelerden 7 farklı eve girerek hırsızlık yapan M.D. güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

        Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde sıcak hava nedeniyle  açık bırakılan kapı ve pencerelerden askıcılık yöntemiyle 7 farklı eve giren şüpheli,  ziynet eşyaları, nakit para, cep telefonu ve bilgisayar çaldı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlığın yaşandığı mahallelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce kamera kaydını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan şüphelinin M.D. olduğunu belirledi. Adresine yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

        2023-07-08 18:22:38

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