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        Motosiklet hırsızlığı kamerada

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:39
        Motosiklet hırsızlığı kamerada

        Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde 2 şüpheli, bir marketin önünde işletme sahibine ait motosikleti çaldı. O anlar markete ait güvenlik kamerası ile kaydedilirken, şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

        Olay, 7 Temmuz saat 01.45'te ilçeye bağlı Göksu Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Uğur Candan´a ait büfenin önünden geçen 2 şüpheli önce ekmek dolabından ekmek aldı, daha sonra geri dönerek motosikleti götürdü. Yolda çevirmeye denk gelen şüpheliler, motosikleti bırakarak kaçtı. Motosiklete el koyan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan hırsızlık anı markete ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin önce dolaptan ekmekleri aldığı, ardından geri dönerek motosikleti götürdüğü yer alıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR

        2023-07-09 12:38:49

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