Mersin'de orman yangını; 6 saatte söndürüldü

Mithat ÜNAL /ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle 6 saatte söndürüldü. Yangında toplam 51 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, saat 01.30'da Anamur´un Aşağıkükür Mahallesi Belensazak mevkisindeki ağaçlık alanda başladı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 6'sı arazöz toplam 18 araç ile karadan, helikopterle de havadan müdahale edilen yangın, 6 saatte kontrol altına alındı. 7 dönümü orman, 44 dönümü bahçe olmak üzere 51 dönüm alan zarar gördü, bölgedeki eski bir ev ile ağıl da yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2023-07-11 12:17:20