Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'de makilik yangını; TOMA ile de müdahale edildi

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 14:35
        Mersin'de makilik yangını; TOMA ile de müdahale edildi

        Atike CEYLAN KAÇAR/MERSİN (DHA)-MERSİN'in Silifke ilçesinde makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

        Taşucu Mahallesi TOKİ konutları yakınlarındaki makilikte, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye yangın söndürme helikopteri, itfaiye, arazöz, TOMA ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

        2023-07-11 14:34:52

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Mersin'de orman yangını; 6 saatte söndürüldü
        Mersin'de orman yangını; 6 saatte söndürüldü
        Mersin'de aranan 74 firariye operasyon
        Mersin'de aranan 74 firariye operasyon
        Irmak, yuttuğu madeni paradan 14'üncü günde diyetle kurtuldu
        Irmak, yuttuğu madeni paradan 14'üncü günde diyetle kurtuldu
        Mersin'de fırtınada cami minaresi 3 otomobilin üzerine düştü; 1 yaralı
        Mersin'de fırtınada cami minaresi 3 otomobilin üzerine düştü; 1 yaralı
        Bahçesine iklimlendirme sistemi kurup, uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı
        Bahçesine iklimlendirme sistemi kurup, uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı
        Motosiklet hırsızlığı kamerada
        Motosiklet hırsızlığı kamerada