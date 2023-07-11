Mersin'de makilik yangını; TOMA ile de müdahale edildi
Atike CEYLAN KAÇAR/MERSİN (DHA)-MERSİN'in Silifke ilçesinde makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.
Taşucu Mahallesi TOKİ konutları yakınlarındaki makilikte, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye yangın söndürme helikopteri, itfaiye, arazöz, TOMA ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2023-07-11 14:34:52