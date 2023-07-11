İki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Atike CEYLAN KAÇAR/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde karşı şeride geçen taksi ile sağlık hizmeti verilen aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Taşucu'ndan Silifke istikametine giden Hüseyin G. yönetimindeki 33 T 8064 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ömer K. yönetimindeki 33 KHF 34 plakalı Silifke Devlet Hastanesi'ne bağlı 'Evde Sağlık Hizmeti' aracı ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada nedeniyle yaralanan 3'ü sağlık personeli 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR

2023-07-11 20:38:32